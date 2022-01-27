Відома хореограф-постановник, переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова показала, як її чоловік балує сім'ю після повернення з Грузії.

Як пише Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова вже кілька днів публікує радісні сторіс з дому. Як відомо, артистка довгий час працювала в Грузії на танцювальному шоу, після чого не могла вчасно повернутися додому через хворобу. Після повернення в Україну зірка насолоджується товариством своїх дітей і рідних.

На свіжих кадрах вона показала розкішну вечерю, яку приготував її чоловік. На столі красувалася запечена в соусі курка.

"Тато приготував чергову вкусняшку. Чекайте рецепт. Знак якості особисто приймав головний експерт - Рія", - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що дочка Гвоздьової із задоволенням уминала приготовану страву і показувала, що в захваті від вечері.

"Папа старався, молодець. Вкусняшку нам таку приготував", - похвалила коханого танцівниця.

Нагадаємо, що Гвоздьова вразила виглядом у приспущеній сукні: "захоплююся вами!".

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова після роботи в Грузії заговорила про український менталітет:"Наш народ як завжди...".

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