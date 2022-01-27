Як пише Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова вже кілька днів публікує радісні сторіс з дому. Як відомо, артистка довгий час працювала в Грузії на танцювальному шоу, після чого не могла вчасно повернутися додому через хворобу. Після повернення в Україну зірка насолоджується товариством своїх дітей і рідних.
На свіжих кадрах вона показала розкішну вечерю, яку приготував її чоловік. На столі красувалася запечена в соусі курка.
"Тато приготував чергову вкусняшку. Чекайте рецепт. Знак якості особисто приймав головний експерт - Рія", - підписала фото зірка.
Варто відзначити, що дочка Гвоздьової із задоволенням уминала приготовану страву і показувала, що в захваті від вечері.
Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося"
Поліція знайшла тіло зірки популярних серіалів, розкрито деталі трагедії: "Спи спокійно"
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
Затримано 20-річного солдата, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі: перші кадри
Сів у маршрутку і пропав: біда сталася зі зниклим українцем, знайдено тіло
"Папа старався, молодець. Вкусняшку нам таку приготував", - похвалила коханого танцівниця.
Нагадаємо, що Гвоздьова вразила виглядом у приспущеній сукні: "захоплююся вами!".
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова після роботи в Грузії заговорила про український менталітет:"Наш народ як завжди...".
Також Politeka писала, що Гвоздьова зворушила кадрами з дітьми після повернення в Україну: "Вся сім'я в зборі".