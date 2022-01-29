Як пише Politeka.net, в Instagram Олександр Пономарьов опублікував фото з готельного номера. Він позував в стильному костюмі сіро-блакитного відтінку, а позаду нього на ліжку лежала його собака. Артист з гумором прокоментував поведінку своєї улюблениці.
"Хто не працює, той їсть. Вчися, студент! - сказала Ши і я пішов працювати", - підписав фото Пономарьов.
У коментарях йому залишили кілька відгуків.
"Ви в Харкові, ми в Києві. В Академії, вчимося і чекаємо вашого концерту", "яка мудра Ши", "Виглядаєте добре", "Які ви милі", "А ви собачку скрізь з собою берете?",- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Олександр Пономарьов - один з найвідоміших холостяків українського шоу-бізнесу. Він двічі був одружений, після чого став приховувати від ЗМІ своє особисте життя.
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