Відомий український співак Олександр Пономарьов засвітився на гастролях у Харкові, взявши з собою свою улюблену собачку Ши, яка є зіркою в його соцмережах.

Як пише Politeka.net, в Instagram Олександр Пономарьов опублікував фото з готельного номера. Він позував в стильному костюмі сіро-блакитного відтінку, а позаду нього на ліжку лежала його собака. Артист з гумором прокоментував поведінку своєї улюблениці.

"Хто не працює, той їсть. Вчися, студент! - сказала Ши і я пішов працювати", - підписав фото Пономарьов.

У коментарях йому залишили кілька відгуків.

"Ви в Харкові, ми в Києві. В Академії, вчимося і чекаємо вашого концерту", "яка мудра Ши", "Виглядаєте добре", "Які ви милі", "А ви собачку скрізь з собою берете?",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Олександр Пономарьов - один з найвідоміших холостяків українського шоу-бізнесу. Він двічі був одружений, після чого став приховувати від ЗМІ своє особисте життя.

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