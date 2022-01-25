Відомий український співак Олександр Пономарьов у капелюсі похвалився образом відпочивальника і звернувся до українців, нагадавши про свято.

Олександр Пономарьов зараз відпочиває за кордоном, звідки ділиться яскравими кадрами, пише Politeka.net. Цього разу артист вирішив показати себе в солом'яному капелюсі, хвалившись образом, можна сказати, звичайного курортника.

У пості співак нагадав українкам про свято, яке відзначають 25 січня.

"Сьогодні Тетянин День! Вітаю всіх Тетян зі святом! ❤️

#Пономарьов #foto #travel", - написав Олександр Пономарьов.

За дві години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Спасибі велике ❤️", " гарне Фото!👍❤️", "😍😍😍😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олександр Пономарьов розповів, де проводить час зараз, хоча видно, що вибрав він екзотичну країну, де тепло. Артист зізнався, що сумує за своєю улюбленицею Ши, яка залишилася в Україні.

Примітно, що раніше співак зізнався - він вибрав маленьку породу собачки Ши-тцу, адже вони добре переносять подорожі й з ними легко можна гастролювати. Крім того, ці тварини прив'язуються до господаря.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов на пляжі за кордоном заспівав українською

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