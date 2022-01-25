Олександр Пономарьов зараз відпочиває за кордоном, звідки ділиться яскравими кадрами, пише Politeka.net. Цього разу артист вирішив показати себе в солом'яному капелюсі, хвалившись образом, можна сказати, звичайного курортника.
У пості співак нагадав українкам про свято, яке відзначають 25 січня.
"Сьогодні Тетянин День! Вітаю всіх Тетян зі святом! ❤️
#Пономарьов #foto #travel", - написав Олександр Пономарьов.
За дві години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"Спасибі велике ❤️", " гарне Фото!👍❤️", "😍😍😍😍", - написали користувачі Мережі.
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Зазначимо, Олександр Пономарьов розповів, де проводить час зараз, хоча видно, що вибрав він екзотичну країну, де тепло. Артист зізнався, що сумує за своєю улюбленицею Ши, яка залишилася в Україні.
Примітно, що раніше співак зізнався - він вибрав маленьку породу собачки Ши-тцу, адже вони добре переносять подорожі й з ними легко можна гастролювати. Крім того, ці тварини прив'язуються до господаря.
Нагадаємо, Олександр Пономарьов на пляжі за кордоном заспівав українською
Як повідомляла Politeka, Пономарьов У День Соборності показав свою любов до України
Також Politeka писала, що Пономарьов зі спекотного курорту звернувся до українців і показав фото