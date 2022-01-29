Срібний голос України співак Олександр Пономарьов, не встигнувши повернутися з відпустки, розкрив свої плани на найближчий час, в які входить нова поїздка.

Так, 48-річний Пономарьов опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав за кермом машини, передає Politeka.net.

Співак, в сірій кофті та білій футболці, обдарував шанувальників своєю милою посмішкою і розповів у підписі, куди прямує.

"Їду подивитися, як там славне місто Харків ❤️ Гарних вихідних! #Пономарьов #Харків #Україна", - повідомив Пономарьов.

Користувачі, а особливо харків'яни, пожвавилися в коментарях:

"Ласкаво просимо. У нас прекрасне місто!!!👏"

"З поверненням ! :)"

"Везе місту Харків! Щасливої вам дороги!❤️"

"Гарної подорожі!"

Зазначимо, Пономарьов щойно повернувся до Києва зі своєї подорожі за кордон. Співак відпочивав на одному з фешенебельних курортів. Олександр не називав, в якій саме країні перебував, зате регулярно викладав курортні фото з океаном, пляжем і пальмами.

Примітно, в одному з постів артист зізнався, що у відпустці йому дечого не вистачає. Виявляється, він сильно скучив за своєю улюбленицею Ши - собачкою породи ши-тцу.

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