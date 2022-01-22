Відомий український співак Олександр Пономарьов у День соборності України поділився сильними кадрами патріотичного виступу з талановитими дітьми.

Як пише Politeka.net, артист надихнув шанувальників емоційним постом на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, 22 січня в Україні відзначається День Соборності. Багато знаменитостей привітали своїх співвітчизників з цим святом.

Приєднався до привітань і Пономарьов. З нагоди свята він опублікував відео, на якому виконував власну пісню «Заспіваймо пісню За Україну» разом з дітьми.

"Вітаю З Днем Соборності України!

Ми ніколи не зрічемося рідної мови

Ми ніколи не зрічемося рідної Землі

І борітеся поборете будь-які змови

І борітеся поборете все що у злі!", - процитував Пономарьов рядки з пісні в своєму пості.

Варто відзначити, що виступ артиста з дітьми вийшов дуже емоційним і сильним.

Шанувальники співака на змогли пройти повз.

"Нехай буде мир на всій Землі!!! Ні війні!!! Нехай Бог береже всіх нас!", "Дуже патріотично! Зі святом!", "Красиво, круто, патріотично, до сліз. Спасибі", "Слава Україні", "миру нашій Україні", "разом ми сила, спасибі вам", "істинний патріот і виконавець України", - пишуть люди.

Нагадаємо, Пономарьов спантеличив українців виступом з "таємною дружиною" Винника.

Як повідомляла Politeka, Пономарьов, який виїхав з України, похвалився їх з Дзідзьо досягненнями.

Також Politeka писала, що Олександра Пономарьова не впізнати на новому фото з відпочинку.