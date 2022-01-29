Известный украинский певец Александр Пономарев засветился на гастролях в Харькове, взяв с собой свою любимую собачку Ши, которая является звездой в его соцсетях.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Александр Пономарев опубликовал фото из отельного номера. Он позировал в стильном костюме серо-голубого оттенка, а позади него на кровати лежала его собака. Артист с юмором прокомментировал поведение своей любимицы.

«Кто не работает, тот ест. Учись, студент! – сказала Ши и я пошел работать», - подписал фото Пономарев.

В комментариях ему оставили несколько отзывов.

«Вы в Харькове, мы в Киеве. В академии, учимся и ждём Вашего концерта», «Какая мудрая Ши», «Выглядите хорошо», «Какие вы милые», «А вы собачку везде с собой берете?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Александр Пономарев – один из самых известных холостяков украинского шоу-бизнеса. Он дважды был женат, после чего стал скрывать от СМИ свою личную жизнь.

Напомним, что Александр Пономарев продемонстрировал свою любовь к Украине: "Истинный патриот".

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