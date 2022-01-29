Відома співачка Світлана Лобода, яка давно живе і гастролює в Росії, похвалилася яскравим вечірнім образом на відпочинку за кордоном.

Як пише Politeka.net, в Instagram Світлана Лобода поділилася атмосферним кадром, на якому постала в дуже незвичайній сукні. Оригінальні розрізи підкреслили тонку талію артистки, а напівпрозора спідниця зробила акцент на її струнких ніжках. Співачка прийняла загадкову позу, зачарувавши шанувальників.

"Солодких снів", - підписала фото співачка.

У коментарях артистці залишили масу теплих слів.

"Ну красуня", "Як ви розкішні", "Королева краси", "Як же прекрасно, що у вас все добре! Будьте щасливі, Світлана", "Неймовірної краси фотографії, рахую дні до зустрічі!", "Східна принцеса", "Атмосферно", "Світлана, ви чудові! Сяйте!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Світлана Лобода разом з дітьми перебуває на відпочинку за кордоном. Вона насолоджується теплом і сонцем після періоду новорічних свят.

Нагадаємо, що Лобода в мініатюрному купальнику розляглася перед камерою: "мати, одягнися ти вже...".

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода похвалилася розкішним відпочинком на пляжі з дітьми.

Також Politeka писала, що Лобода в пелюстках троянд розслабилася на ліжку: "Така щаслива".