Як пише Politeka.net, в Instagram Світлана Лобода поділилася атмосферним кадром, на якому постала в дуже незвичайній сукні. Оригінальні розрізи підкреслили тонку талію артистки, а напівпрозора спідниця зробила акцент на її струнких ніжках. Співачка прийняла загадкову позу, зачарувавши шанувальників.
"Солодких снів", - підписала фото співачка.
У коментарях артистці залишили масу теплих слів.
"Ну красуня", "Як ви розкішні", "Королева краси", "Як же прекрасно, що у вас все добре! Будьте щасливі, Світлана", "Неймовірної краси фотографії, рахую дні до зустрічі!", "Східна принцеса", "Атмосферно", "Світлана, ви чудові! Сяйте!",- пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Світлана Лобода разом з дітьми перебуває на відпочинку за кордоном. Вона насолоджується теплом і сонцем після періоду новорічних свят.
Нагадаємо, що Лобода в мініатюрному купальнику розляглася перед камерою: "мати, одягнися ти вже...".
Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода похвалилася розкішним відпочинком на пляжі з дітьми.
Також Politeka писала, що Лобода в пелюстках троянд розслабилася на ліжку: "Така щаслива".