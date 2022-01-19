Відома співачка Світлана Лобода розслабилася на ліжку, на якому були розкладені пелюстки троянд - красуня пограла на камеру, хвалячись ідеальною фігурою.

Світлана Лобода вирушила в теплі краї, де вирішила помилуватися океаном і розслабитися після концертів, зйомок і різних виступів, повідомляє Politeka.net.

У новому відео зірка показала, як насолоджується романтичною обстановкою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Співачка лягла на ліжко, на якому виклали пелюстки троянд у формі серця. Артистка пограла трояндою в руці, приймала красиві пози, демонструючи ідеальну фігуру.

За годину публікація зібрала понад 14 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Щаслива відпочивайте, Світочка, скоро будемо брати стадіон️️", " Прекрасна 😍🔥❤️😍🔥❤️😍🔥❤️", "Кайфова❤️🔥 😍 👏", " ви така щаслива ❤ ️ дуже красива!😍 ", "Світочка, краща😍","

Любов любовна😍😍😍🌹🌹🌹🌹🌹❤️", "декому пощастило🥵 🥰 😃 😂", " така щаслива 🦋 відразу посмішка з'являється, дивлячись на вас🥰", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Світлана Лобода приховує своє особисте життя. Відомо, що співачка сама виховує двох дочок, Єву і Тільду. І ім'я батька молодшої - зірка приховує.

Нагадаємо, Лобода показала, як молодша дочка ставиться до неї і сестри

Як повідомляла Politeka, гастролююча по Росії Лобода отримала нагороду в Україні і готується летіти до Мінська

Також Politeka писала, Лобода показала фігуру в купальнику з усіх боків, викликавши питання