Відома співачка Світлана Лобода, яка вже давно виїхала до Росії будувати кар'єру, поділилася новими кадрами із розкішного відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома виконавиця Світлана Лобода, яка народила у Києві, але декілька років тому виїхала в Росію будувати кар'єру, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео.

Цього разу співачка опублікувала нове відео із розкішного відпочинку, куди відправилася разом із дочками Євою та Тільдою.

Так, на новому відео Світлана була в красивому купальнику та позувала на камеру. Співачка лежала на білосніжній гойдалці та показувала свої принади.

"Добре🐣❤️‍🔥", - написала Лобода.

У коментарях шанувальники написали, що думають про нове відео виконавиці.

"Сліпуча❤️✨", "Скромніше би, пошло", "Мать, одягнися ти вже йо*та... 😂😢", "Кайфово 😍❤️‍🔥", "Світлана, чуттєва та прекрасна❤️ Дякую вам за творчість та натхнення❤️💛✨", "Гарно вам відпочити❤️", "Кішечка😍😍😍", "Чудового відпочику та позитиву👍🍀👸", "Зовсім схудла😮😢", - написали в мережі.

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