Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Светлана Лобода поделилась атмосферным кадром, на котором предстала в очень необычном платье. Оригинальные разрезы подчеркнули тонкую талию артистки, а полупрозрачная юбка сделала акцент на ее стройных ножках. Певица приняла загадочную позу, очаровав поклонников.
«Сладких снов», - подписала фото певица.
В комментариях артистке оставили массу теплых слов.
«Ну красавица», «Как вы роскошны», «Королева красоты», «Как же прекрасно, что у вас все хорошо! Будьте счастливы, Светлана», «Невероятной красоты фотографии, считаю дни до встречи!», «Восточная принцесса», «Атмосферно», «Светлана, вы замечательны! Сияйте!», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Светлана Лобода вместе с детьми находится на отдыхе за границей. Она наслаждается теплом и солнцем после периода новогодних праздников.
Напомним, что Лобода в миниатюрном купальнике разлеглась перед камерой: "Мать, оденься ты уже...".
Как сообщала Politeka, Светлана Лобода хвастнула роскошным отдыхом на пляже с детьми.
Также Politeka писала, что Лобода в лепестках роз расслабилась на кровати: "Такая счастливая".