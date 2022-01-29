Известная певица Светлана Лобода, которая давно живет и гастролирует в России, похвасталась ярким вечерним образом на отдыхе за границей.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Светлана Лобода поделилась атмосферным кадром, на котором предстала в очень необычном платье. Оригинальные разрезы подчеркнули тонкую талию артистки, а полупрозрачная юбка сделала акцент на ее стройных ножках. Певица приняла загадочную позу, очаровав поклонников.

«Сладких снов», - подписала фото певица.

В комментариях артистке оставили массу теплых слов.

«Ну красавица», «Как вы роскошны», «Королева красоты», «Как же прекрасно, что у вас все хорошо! Будьте счастливы, Светлана», «Невероятной красоты фотографии, считаю дни до встречи!», «Восточная принцесса», «Атмосферно», «Светлана, вы замечательны! Сияйте!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Светлана Лобода вместе с детьми находится на отдыхе за границей. Она наслаждается теплом и солнцем после периода новогодних праздников.

Напомним, что Лобода в миниатюрном купальнике разлеглась перед камерой: "Мать, оденься ты уже...".

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода хвастнула роскошным отдыхом на пляже с детьми.

Также Politeka писала, что Лобода в лепестках роз расслабилась на кровати: "Такая счастливая".