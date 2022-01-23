Відома співачка Світлана Лобода, яка живе та будує кар'єру в Росії, поділилася кадрами із розкішного відпочинку на березі океану, куди полетіла зі своїми доньками Євою та Тильдою.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram уродженка Києва, відома співачка Світлана Лобода, яка живе та будує кар'єру в Росії, часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео.

Цього разу Лобода опублікувала нове фото з розкішного відпочинку на березі океану, куди відправилася зі своїми дочками Євангеліною та Тильдою. Спершу співачка показала себе у красивих білих шортах та топі у дзеркалі, а потім опублікувала фото з дівчатками.

Зауважимо, що обличчя молодшої дочки Тильди Лобода намагається не показувати.

"Тілля така ніжна! Божечки, красиві до божевілля ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", "Боже мій 😍! Які милі фотографії 😍. Наші улюблені дівчата. Дуже вас любимо 😍❤️❤️❤️😘😘😘😘❤️❤️❤️", "як же люблю ваші сімейні фотографії, ви така щаслива поруч з дітьми. 😍", "Хочеться побачити личко (без окулярів) молодшої доньки! Коли?", - написали шанувальники під публікацією.

Зауважимо, що старшу дочку Євангеліну Світлана Лобода народила у 2011 році від танцівника Андрія Царя, із яким жила у цивільному шлюбі. А от хто батько молодшої Тильди, яка у 2018 році народилася у Лос-Анджелесі, досі невідомо.

Раніше Politeka повідомляла, що Лобода в пелюстках троянд розслабилася на ліжку, відео: "Така щаслива".

Нагадаємо, що мама Світлани Лободи засвітила кадри спільного відпочинку: "Це дуже красиво".

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