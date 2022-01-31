Переможниця реаліті-шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако Ганна Богдан назвала один недолік обранця, який їй заважає.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 29-річна екс-модель вирішила показати кілька цікавих моментів з нової фотосесії. Заради цього Анна оновила зачіску і підібрала спеціальні трендові вбрання.

Як і очікувалося, зніматися відправилася Богдан не одна, а разом з Заливако.

Зазвичай Анна влаштовує з чоловіком тематичну зйомку, підбирає оригінальні образи, щоб підкреслити форми і виглядати вельми контрастно поруч з обранцем. Однак кожен раз при таких фотосесіях у неї виникає одна проблема.

Екс-холостяк зовсім не любить робити фото, тому їй доводиться щоразу його вмовляти, адже навіть на відпочинку він намагається уникнути зайвої уваги:

"Страшно не любить фоткатися, у вас так само?» - писати Ганна під кадрами.

Раніше ми писали, після завершення проекту Михайло Заливако і Анна Богдан зуміли зберегти свої почуття. Вони живуть разом і скоро відсвяткують першу річницю. Пара активно ділиться подробицями свого життя в соцмережі і періодично відповідає на питання фоловерів.

"Все добре. Лаємося по дрібницях, як і всі пари. Н а в цілому все дус», - розповіла обраниця «Холостяк».

Раніше Politeka повідомляла, що екс-"Холостяк" Заливако підколов Ганну Богдан у ресторані через зачіску:"Ананас".

Нагадаємо, що новий "Холостяк" Топольський після завершення зйомок показав фото, яке говорить багато про що: "Ех, закохався".

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна після пологів хвалилася фігурою в незвичайному купальнику: "яка ти...".