Победительница реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан назвала один недостаток избранника, который ей мешает.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 29-летняя экс-модель решила показать несколько интересных моментов из новой фотосесии. Ради этого Анна обновила прическу и подобрала специальные трендовые наряды.

Как и ожидалось, сниматься отправилась Богдан не одна, а вместе с Заливако.

Обычно Анна устраивает с мужчиной тематическую съемку, подбирает оригинальные образы, чтобы подчеркнуть формы и выглядеть весьма контрастно рядом с избранником. Однако каждый раз при таких фотосессиях у нее возникает одна проблема.

Экс-холостяк совсем не любит делать фото, поэтому ей приходится каждый раз его уговаривать, ведь даже на отдыхе он пытается избежать лишнего внимания:

«Страшно не любит фоткаться, у вас так же?» - пишет Анна под кадрами.

Ранее мы писали, после завершения проекта Михаил Заливако и Анна Богдан сумели сохранить свои чувства. Они живут вместе и скоро отпразднуют первую годовщину. Пара активно делится подробностями своей жизни в соцсети и периодически отвечает на вопросы фолловеров.

«Все хорошо. Ругаемся по мелочам, как и все пары. Н а в целом все гуд», - рассказала избранница «Холостяка».

Ранее Politeka сообщала, что экс-"Холостяк" Заливако подколол Анну Богдан в ресторане из-за прически: "Ананас".

Напомним, что новый "Холостяк" Топольский после завершения съемок показал фото, которое говорит о многом: "Эх, влюбился".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина после родов хвастнула фигурой в необычном купальнике: "Какая ты...".