"Холостяк" Михайло Заливако, який у стосунках з переможницею проекту Ганною Богдан, пожартував над своєю коханою в Instagram.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан перемогла на шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако. Після проекту пара почала будувати відносини і зараз живе разом. Михайло, як і Анна, знайшли велику популярність в Instagram, де тепер ведуть активно блог і показують своє життя.

На нових сторіс Заливако пожартував над своєю коханою Богдан. Зірка показав зачіску своє обраниці, яка сиділа на дивані. У Анни було розпущене волосся і лежало зверху на спинці.

"Вирішили відкрити свій салон зачісок. Думаємо над назвою" Світлана "або"у Аліси".Що думаєте?",- запитав Михайло, жартуючи над Анною і додав картинку ананаса.

Після цього Заливако показався у футболці і шортах. Михайло стояв біля незвичайної статуї обличчя жінки.

"Піу-Піу", - написав у сторіс Instagram зірка.

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