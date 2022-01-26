Как пишет Politeka.net, успешный бизнесмен Александр Топольский, который главным героем нового сезона шоу "Холостяк", поделился новым снимком на своей странице в Инстаграм.

Съемки проекта недавно закончились, и Топольский опубликовал фото. на котором выглядит счастливым, что подтолкнуло пользователей Сети к мысли, что он таки встретил свою любовь.

«Улыбаюсь тебе, человек. И хоть я тебя не знаю, все равно улыбаюсь) Любовь спасёт Мир, не так ли?» - написал «Холостяк».

Пост активно комментируют.

«Улыбайтесь, значит всё ок, и Вы встретили ту единственную, которая и вызывает у Вас эту улыбочку», «Красивая улыбка 😍 Не только любовь спасёт мир. Человеческие качества и человеческий фактор особенно влияют на спасение мира», «Шикарная улыбка и красивый мужчина», «Эх, влюбился», - пишут в комментариях.

Лайк публикации поставил и ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник.

Напомним, новый "Холостяк" Топольский показал, на что готов ради работы, раздевшись в снегопад

Также Politeka сообщала, что новый "Холостяк" Топольський с шикарным видом за спиной обратился к украинцам

А еще Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский разочаровал внешностью на новом фото