Актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес нещодавно розповіла, що вже через два тижні відбудеться довгоочікувана прем'єра романтичної комедії, в котороц вона знімалася разом зі співаком Малумой. Спеціально до цього дня вони підготувалися і записали тематичний трек.

Для запису невеликого ролика з рекламою сигналу Лопес вибрала розкішне біле плаття в підлогу, пухнасту накидку з пір'ям і дорогі прикраси з великим перлами. Причому не обійшлося без парного позування з молодим співаком.

Як і очікувалося, багато оцінили і зовнішність зірки в ролику:

«Застрягла в голові на весь день 🎵💍; 🎶 Виходь за мене заміж, одружуйся на мені, скажи так 🎶; Культовий вид🙌; Моя любов😍; Прекрасні завжди🔥; Привіт???? ми не готові; Красивийнаряд; Красиво ♥️; Люблю тебе, пустує Дженні♥️♥️; дуууже схвильований!❤ ; Це неймовірно😍; ти чудова і красива ❤».

Також на одній з фан-сторінок Лопес вирішили порівняти два кадри з нею з різних років, навіть через багато років артистка немов не змінилася, а зморшок і зовсім не видно. Причому виконавиця підкреслює, що не захоплена уколами краси.

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек виставили почуття напоказ, натякнувши на заручини: "це лише питання часу"

Як повідомляла Politeka, Лопес в кофтині з нереальним декольте розкрила силу своєї привабливості: "як ви не старієте?"

Також Politeka писала, що Лопес в міні-ТОПі позбавила дару мови пітним тренуванням: "дівчаткам повчитися треба"