Актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес нещодавно розповіла, що вже через два тижні відбудеться довгоочікувана прем'єра романтичної комедії, в котороц вона знімалася разом зі співаком Малумой. Спеціально до цього дня вони підготувалися і записали тематичний трек.
Для запису невеликого ролика з рекламою сигналу Лопес вибрала розкішне біле плаття в підлогу, пухнасту накидку з пір'ям і дорогі прикраси з великим перлами. Причому не обійшлося без парного позування з молодим співаком.
Як і очікувалося, багато оцінили і зовнішність зірки в ролику:
«Застрягла в голові на весь день 🎵💍; 🎶 Виходь за мене заміж, одружуйся на мені, скажи так 🎶; Культовий вид🙌; Моя любов😍; Прекрасні завжди🔥; Привіт???? ми не готові; Красивийнаряд; Красиво ♥️; Люблю тебе, пустує Дженні♥️♥️; дуууже схвильований!❤ ; Це неймовірно😍; ти чудова і красива ❤».
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Також на одній з фан-сторінок Лопес вирішили порівняти два кадри з нею з різних років, навіть через багато років артистка немов не змінилася, а зморшок і зовсім не видно. Причому виконавиця підкреслює, що не захоплена уколами краси.
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