Актриса и популярная певица Дженнифер Лопес недавно рассказала, что уже через две недели состоится долгожданная премьера романтической комедии, в котороц она снималась вместе с певцом Малумой. Специально к этому дню они подготовились и записали тематический трек.

Для записи небольшого ролика с рекламой сигнла Лопес выбрала роскошное белое платье в пол, пушистую накидку с перьями и дорогие украшения с крупным жемчугом. Причем не обошлось без парного позирования с молодым певцом.

Как и ожидалось, многие оценили и внешность звезды в ролике:

«Застряла в голове на весь день 🎵💍; 🎶 Выходи за меня замуж, женись на мне, скажи да 🎶; Культовый вид🙌; Моя любовь😍; Прекрасны всегда🔥; Привет???? мы не готовы; Красивыйнаряд; Красиво ♥️; Люблю тебя, шалит Дженни ♥️♥️; Ооочень взволнован!❤; Это невероятно😍; Ты замечательная и красивая ❤».

Также на одной из фан-страниц Лопес решили сравнить два кадра с ней из разных годов, даже спустя много лет артистка словно не изменилась, а морщин и совсем не видно. Причем исполнительница подчеркивает, что не увлечена уколами красоты.

Напомним, что Лопес и Аффлек выставили чувства напоказ, намекнув на помолвку: "Это лишь вопрос времени"

Как сообщала Politeka, Лопес в кофточке с нереальным декольте раскрыла силу свой привлекательности: "Как вы не стареете?"

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