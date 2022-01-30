Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Slavia, яка нещодавно розлучилася зі знаменитим чоловіком Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс ефектні знімки зі свого відпочинку на Кубі.

Варто відзначити, що після розлучення з чоловіком-артистом, який залишив їй квартиру, Ярослава почала багато подорожувати світом. Так, вона вже побувала в Америці, де відвідала багато цікавих локацій, а також багато подорожує Україною. Цього разу на своїй сторінці Slavia поділилася кадрами з відпочинку на Кубі.

На фотографіях і відео в сторіс співачка позує в красивих купальниках, які тільки підкреслюють її струнку фігуру і спокусливі вигини тіла. Вона відповіла на деякі питання шанувальників щодо відпочинку на Кубі і показала себе на цьому відпочинку.

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