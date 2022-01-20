Певица SLAVIA (Ярослава), бывшая супруга Дзидзьо (Михаила Хомы), показала, как проводит время в отпуске на Кубе.

Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил Хома были с 2013 по 2021 год. Пара решила разорвать отношения и SLAVIA занялась плотно творчеством, а сейчаас решила отдохнуть вдали от Украины, отправившись на Кубу. Ярослава решила показать на новых сторис в Инстаграм, как проходит ее отпуск.

На кадрах певица показала изначально пальмы.

"Тут как-то особенно плодородные пальмы", - написала Ярослава.

После этого экс-жена Михаила взяла тарелку, чтобы взять себе фруктов.

"Тут всегда хочется фруктов", - написала звезда.

После этого артистка уже была у бассейна, где играла музыка.

"И танцевать...", - написала Ярослава.

А потом Ярослава продемонстрировала, как танцует, записав все на камеру. Звезда была в белом мини-купальнике, а сверху накинула белую прозрачную блузу.

Напомним, экс-жена DZIDZIO Slavia после развода засмотрелась на кубинских красавчиков

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