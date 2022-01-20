Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил Хома были с 2013 по 2021 год. Пара решила разорвать отношения и SLAVIA занялась плотно творчеством, а сейчаас решила отдохнуть вдали от Украины, отправившись на Кубу. Ярослава решила показать на новых сторис в Инстаграм, как проходит ее отпуск.
На кадрах певица показала изначально пальмы.
"Тут как-то особенно плодородные пальмы", - написала Ярослава.
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После этого экс-жена Михаила взяла тарелку, чтобы взять себе фруктов.
"Тут всегда хочется фруктов", - написала звезда.
После этого артистка уже была у бассейна, где играла музыка.
"И танцевать...", - написала Ярослава.
А потом Ярослава продемонстрировала, как танцует, записав все на камеру. Звезда была в белом мини-купальнике, а сверху накинула белую прозрачную блузу.
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