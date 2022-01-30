Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Slavia, которая недавно развелась со знаменитым мужем Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис эффектные снимки со своего отдыха на Кубе.

Стоит отметить, что после развода с мужем-артистом, который оставил ей квартиру, Ярослава начала много путешествовать по миру. Так, она уже побывала в Америке, где посетила много интересных локаций, а также много путешествует по Украине. В этот раз на своей странице Slavia поделилась кадрами с отдыха на Кубе.

На фотографиях и видео в сторис певица позирует в красивых купальниках, которые только подчеркивают ее стройную фигуру и соблазнительные изгибы тела. Она ответила на некоторые вопросы поклонников относительно отдыха на Кубе и показала себя на этом отдыхе.

Напомним, Бывшая жена DZIDZIO Slavia в мини-купальнике покорила райскими видами: эффектные кадры.

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