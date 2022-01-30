Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Slavia, которая недавно развелась со знаменитым мужем Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис эффектные снимки со своего отдыха на Кубе.
Стоит отметить, что после развода с мужем-артистом, который оставил ей квартиру, Ярослава начала много путешествовать по миру. Так, она уже побывала в Америке, где посетила много интересных локаций, а также много путешествует по Украине. В этот раз на своей странице Slavia поделилась кадрами с отдыха на Кубе.
На фотографиях и видео в сторис певица позирует в красивых купальниках, которые только подчеркивают ее стройную фигуру и соблазнительные изгибы тела. Она ответила на некоторые вопросы поклонников относительно отдыха на Кубе и показала себя на этом отдыхе.
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Мартыновская из «Мастер Шеф» подогрела слухи о романе с Ярославским: «Эти щечки…»
Оборвалась жизнь звезды криминальных фильмов: тяжелая болезнь не оставила шансов
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
Напомним, Бывшая жена DZIDZIO Slavia в мини-купальнике покорила райскими видами: эффектные кадры.
Как сообщала Politeka, Экс-жена Dzidzio Slavia зажигательно станцевала в купальнике: "Тут всегда хочется...".
Также Politeka писала, что Экс-жена Дзидзьо засветилась в элитном ресторане и заговорила, с кем встретит Новый Год: "Я еду...".