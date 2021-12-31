Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена певца Dzidzio (Михаил Хома), показала, как провела время и дала намеки о том, где может оказаться на новій год.

Бывшая жена певца Дзидзьо сейчас занимается развитием своей карьеры, пишет Politeka.net. Также красотка активно ведет свой Инстаграм, на который у нее подписаны 23,8 тысяч пользователей Сети.

В своем аккаунте Slavia рассказывает о творческих успехах и показывает, как отдыхает.

В новых сторис певица похвасталась дорогими тарелками, в элитном ресторане, а позже предстала и сама.

Для выхода Славия выбрала желтый гольф и жакет, а волосы она распустила. На столе рядом с ней стоял напиток в бокале.

Экс-жена Дзидзьо решила не рассказывать, где проведет Новый год, но лишь намекнула, предоставив выбор.

"Новый год я хочу встретить с: семьей/ друзьями" и "На новый год я еду на лыжи/ "в лето", - написала Ярослава, дав возможность своим подписчикам проголосовать.

Отметим, Slavia и Dzidzio развелись в этом году. Артистка рассказала в интервью, что муж не помогал ей в развитии карьеры, кроме того, она ощущала себя в тени его творчества.

Напомним, экс-жена Дзидзьо Slavia поделилась откровением о вещих снах

Также Politeka сообщала, что бывшая жена Дзидзьо Slavia засветилась с известным футболистом

А еще Politeka писала, что Dzidzio удивил признанием, какая женщина ему нужна после развода со Slavia