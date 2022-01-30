Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу, яка після розлучення з чоловіком закрутила роман з актором Романів Полянським, часто ділиться з фанатами кадрами зі свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька знімків зі свого відпочинку в Карпатах. Нещодавно співачка показувала кадри з рідних Чернівців, тепер, схоже, поїхала відпочити серед засніжених гір.

На нових фотографіях Аліна відображена в затишному готельному номері вранці, вона стоїть до величезного панорамного вікна і милується засніженими пейзажами. Перед камерою вона з'явилася в білосніжному халаті і з рушником на голові, схоже, красуня тільки вийшла з душу, в руках вона тримає чашку кави.

У підписі до публікації Гросу написала: "Сніжного доброго ранку. Як вам спалося?". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки: "Аліна, ти красуня", "Добре спалося", "Доброго ранку", "Красуня наша", "Аліна, ти крута дівчина", "Відмінно спалося, красуня і розумниця наша", "Знаєш, а я виспався! А чому ти босоніж?! Там не холодно?", "П'яточки солодкі", "Красива".

Нагадаємо, Гросу в шоломі показала екстремальні розваги на відпочинку: "Аліна, що за манси?".

Як повідомляла Politeka, Гросу повернулася в батьківський дім і зворушила кадрами з маленьким братом: "Схожі, як дві краплі".

Також Politeka писала, що Аліна Гросу похвалилася відпочинком з коханим, фото: "Чекаємо весілля".