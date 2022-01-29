Известная украинская певица Алина Гросу во время отдыха в Карпатах вызвала обсуждение в сети.

Как пишет Politeka.net, 26-летняя Алина Гросу сейчас отдыхает на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах. Компанию певице составил ее возлюбленный, российский актер Роман Полянский, который старше Алину на 12 лет.

У себя в Instagram Алина Гросу регулярно делится фотоснимками со свой многочисленной аудиторией. В этот раз, она решила показать, как уверенно стоит на лыжах, а заодно и пообщаться со своими подписчиками.

«Угадайте сколько я уже стою на лыжах?:)))», - спросила она.

На кадрах Гросу попозировала в теплом костюме со шлемом. На ней была надета черно-белая куртка и черные штаны.

Пользователи сети принялись гадать в комментариях, некоторые подметили, что впервые Алина Гросу встала на лыжи год назад, о чем она сама сообщала.

«Крутая штука лыжи, Алина ты умница красавица»,

«Первый раз Вы встали на лыжи в начале января 2021 года. Был пост об этом»,

«20 лет»,

«Молодчина! Ты, наверное, на лыжах катаешься уже 15 лет, я так догадываюсь?»,

«Алина, что за мансы?!»,- пишут в сети.

Напомним, что Алина Гросу похвасталась отдыхом с возлюбленным, фото: "Ждем свадьбу"

Как сообщала Politeka, Алина Гросу в кожаном наряде и пушистой шапке удивила переменами во внешности

Также Politeka писала, что Гросу рассказала о своей радости и принимает поздравления