Как пишет Politeka.net, 26-летняя Алина Гросу сейчас отдыхает на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах. Компанию певице составил ее возлюбленный, российский актер Роман Полянский, который старше Алину на 12 лет.
У себя в Instagram Алина Гросу регулярно делится фотоснимками со свой многочисленной аудиторией. В этот раз, она решила показать, как уверенно стоит на лыжах, а заодно и пообщаться со своими подписчиками.
«Угадайте сколько я уже стою на лыжах?:)))», - спросила она.
На кадрах Гросу попозировала в теплом костюме со шлемом. На ней была надета черно-белая куртка и черные штаны.
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Пользователи сети принялись гадать в комментариях, некоторые подметили, что впервые Алина Гросу встала на лыжи год назад, о чем она сама сообщала.
«Крутая штука лыжи, Алина ты умница красавица»,
«Первый раз Вы встали на лыжи в начале января 2021 года. Был пост об этом»,
«20 лет»,
«Молодчина! Ты, наверное, на лыжах катаешься уже 15 лет, я так догадываюсь?»,
«Алина, что за мансы?!»,- пишут в сети.
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