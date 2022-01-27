Алина Гросу после расставания с мужем бизнесменом Александром Комковым строит отношения с актером Романом Полянским, передает Politeka.net.
Пара много вместе снимается и старается почаще отдыхать. Так, в этот раз влюбленные отправились в Буковель, о чем свидетельствует геолокация в новом посте Инстаграм.
Алина Гросу мило обнималась с актером на фоне зимних пейзажев.
Публикация быстро собрала более 3000 лайков и много комментариев:
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Остановилось сердце гениальной актрисы: провела последние дни в больнице
"Холостяк" Добрынин впервые показал дом на берегу океана, в котором живет с сыном и Квитковой: "Почти в джунглях"
"Девять часов лежал на тротуаре": вскрылись трагические обстоятельства гибели известного фотографа
"Мастер Шеф. Битва сезонов", в Сети назвали главных любимчиков: "Пусть победит..."
"Прекрасные❤️😍и любимые🙌", "Очень хорошие 😍 гармонично выглядите с Романом❤️ хорошего отдыха", "Обожаю вашу пару, вы с Романом очень гармоничны", "Алиночка, Вы прям с каждым днем все больше расцветаете!❤Вот что значит найти своего мужчину!", "Ждем свадьбу ❤️❤️❤️", "Вы как Инь и Ян - совпадаете…".
Отметим, Алина Гросу и Роман Полянский познакомились еще до росписи певицы, она даже приглашала актера себе на свадьбу. Оба начали дружить, а когда начались разлады в их семьях, это их сблизило, позже они закрутили роман.
Напомним, что возлюбленный Алины Гросу рассказал всю правду об их отношениях и ребенке
Как сообщала Politeka, Алина Гросу в кожаном наряде и пушистой шапке удивила переменами во внешности
Также Politeka писала, что Гросу рассказала о своей радости и принимает поздравления