Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, похвасталась отдыхом на украинском курорте со своим возлюбленным, Романом Полянском - кадры вышли очень милыми.

Алина Гросу после расставания с мужем бизнесменом Александром Комковым строит отношения с актером Романом Полянским, передает Politeka.net.

Пара много вместе снимается и старается почаще отдыхать. Так, в этот раз влюбленные отправились в Буковель, о чем свидетельствует геолокация в новом посте Инстаграм.

Алина Гросу мило обнималась с актером на фоне зимних пейзажев.

Публикация быстро собрала более 3000 лайков и много комментариев:

"Прекрасные❤️😍и любимые🙌", "Очень хорошие 😍 гармонично выглядите с Романом❤️ хорошего отдыха", "Обожаю вашу пару, вы с Романом очень гармоничны", "Алиночка, Вы прям с каждым днем все больше расцветаете!❤Вот что значит найти своего мужчину!", "Ждем свадьбу ❤️❤️❤️", "Вы как Инь и Ян - совпадаете…".

Отметим, Алина Гросу и Роман Полянский познакомились еще до росписи певицы, она даже приглашала актера себе на свадьбу. Оба начали дружить, а когда начались разлады в их семьях, это их сблизило, позже они закрутили роман.

Напомним, что возлюбленный Алины Гросу рассказал всю правду об их отношениях и ребенке

Как сообщала Politeka, Алина Гросу в кожаном наряде и пушистой шапке удивила переменами во внешности

Также Politeka писала, что Гросу рассказала о своей радости и принимает поздравления