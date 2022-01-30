Молода мама і блогерка Даша Квіткова вирішила заговорити про незадоволених жінок і причини, чому вони такими стали.

Як пише Politeka.net, зараз Даша Квіткова з чоловіком Микитою Добриніним продовжують свій відпочинок на курорті і показують в соціальних мережах, як розважаються на узбережжі. Нерідко їх критикували за свої висловлювання і скарги на невдалий початок відпустки і тд.

В цей раз Квіткова вирішила заговорити про розлючених жінок, натякаючи на недавню ситуацію. Виставивши кадри з відпочинку на пляжі в купальнику, вона отримала чимало критики від жінок, чим була здивована.

"Чому деякі жінки розлючені до інших жінок?» - писати Квіткова.

Шанувальники розсудили:

"Тому що нещасні; заздрість 🙌 образа на весь світ. Відсутність самореалізації 🙈; тому що живуть без любові, виросли без любові; заздрять напевно); кожен ділиться тим чим сам наповнений); тому що вони не щасливі😢щаслива людина гидоти не пише👍; не дозволяють собі якісь речі, і потім зляться на тих, хто собі дозволяє; заздрість, або низька самооцінка 🥲».

Раніше на нових знімках, які Квіткова розмістила у себе в Instagram, вона похвалилася спа-процедурами.

Дівчина розслаблено попозувала в білому махровому халаті на тлі екзотичних дерев. Не забула вона козирнути своїми стрункими довгими ногами, які вже встигли засмагнути.

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