Даша Квіткова стала популярна завдяки участі в шоу" Холостяк", причому сама дівчина кожен раз підкреслює, що вважає за краще взагалі не згадувати про шоу. Її 34-річний коханий і вона не раз отримували критику на свою адресу через різні висловлювання, передавати Politeka.net.

Нещодавно пара вирушила на Сейшели, де постійно скаржилася на проблеми з дитиною. Вони взяли на відпочинок маленького сина, у якого почали різатися зуби і часто говорили про те, що не можуть вийти з номера.

У відповідь парі написали, що слід було почекати з активним відпочинком. Як і очікувалося, Квіткова зухвало заявила, що не ндужадется в подібних радах, адже їй пишуть таке люди, які сидять вдома, поки вона з мужам на Сейшелах.

Також нещодавно Квіткова розповіла про інші проблеми.

"Турбують комахи. Ось це до речі величезний мінус на Сейшелах. В номер не заповзають, хіба що, маленькі гекони, як і на Балі. Але комарів тут-просто дуже багато. Вже не знаю, як від них рятуватися, вся ноги обкусані. Нічого не допомагає. Вони ще й максимально маленькі, як мошки».

Нагадаємо, ми писали, також, що труднощі виникли зі здоров'ям у мами і малюка, а також побутовим облаштуванням відпочинку з немовлям. Квіткова поскаржилася в своїх" сторіз " в Instagram на важкий переліт, морську хворобу, якою вона примудрилася перехворіти кілька разів, і прорізаються зуби у сина.

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