Молодая мама и блогерша Даша Квиткова решила заговорить о недовольных женщинах и причинах, почему они такими стали.

Как пишет Politeka.net, сейчас Даша Квиткова с мужем Никитой Добрыниным продолжают свой отдых на курорте и показывают в социальных сетях, как развлекаются на побережье. Нередко их критиковали за свои высказывания и жалобы на неудачное начало отпуска и тд.

В этот раз Квиткова решила заговорить об обозленных женщинах, намекая на недавнюю ситуацию. Выставив кадры из отдыха на пляже в купальнике, она получила немало критики от женщин, чем была удивлена.

«Почему некоторые женщины обозлённые к другим женщинам?» - пишет Квиткова.

Поклонники рассудили:

«Потому что несчастны; Зависть 🙌 Обида на весь мир. Отсутствие самореализации 🙈; Потому что живут без любви, выросли без любви; Завидуют наверное); Каждый делится тем чем сам наполнен); Потому что они не счастливы😢счастливый человек гадости не пишет👍; не позволяют себе какие-то вещи, и потом злятся на тех, кто себе позволяет; Зависть, либо низкая самооценка 🥲».

Ранее на новых снимках, которые Квиткова разместила у себя в Инстаграм, она похвасталась спа-процедурами.

Девушка расслаблено попозировала в белом махровом халате на фоне экзотических деревьев. Не забыла она козырнуть своими стройными длинными ногами, которые уже успели загореть.

Ранее Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин устроил Квитковой, что худеет после родов, свидание мечты "С видом на океан".

Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина рассказала об огромном минус жизни на Сейшелах: "Ничего не помогает".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала нескромные развлечения с мужем на пляже: "Извините, но...".