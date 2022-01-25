Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і молода мама Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна після шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими фото і відео на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно парочка разом з сином Левом, якому всього півроку, вирушила на відпочинок на Сейшельські острови, так що блогерка поспішила поділитися знімками в соцмережі.

На нових фотографіях Даша і Микита зображені на красивому пляжі, вони явно дурять, демонструючи свої наряди. Так, Квіткова з'явилася перед камерою в стильному чорному купальнику бікіні, який тільки підкреслив її витончену фігуру, і це через півроку після пологів. А Микита, який весь час підхоплював дружину на руки, позує в сірих літніх шортах.

Даша не підписала свою фотографію, залишила лише сердечко-емодзі, зате шанувальники тут же почали коментувати фото: "Прекрасна сім'я, від вас віє щастям. Здоров'я вам", "Вибачте, але булочки дуже апетитні", "Дуже щире і красиві, хочеться плакати від того, як приємно дивитися на Вас щасливих. Люблю вас", "Класні горішки", "Красива і щаслива. Дуже важливо, коли в родині є гармонія, коли людина поруч окрилює".

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