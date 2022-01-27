Як пише Politeka.net, 34-річний Микита Добринін влаштував своїй дружині Даші квітковій романтичний сюрприз у зв'язку з річницею пропозиції. Як все відбувалося дружина екс - » Холостяка " поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Микита мені нагадав про те, що нещодавно була річниця пропозиції на Балі. Тому він з'їздив на ринок, купив нам мореподуктов. Там при нас зараз готуватимуть вечерю. Ми сидимо з видом на океан", - розповіла Даша Квіткова.
"Вирішив сьогодні здивувати свою красуню і влаштувати їй вечерю на березі з морепродуктами», - додав Микита Добринін.
Ані Лорак покрасувалася на відпочинку в корсеті з надто глибоким вирізом: "Справжня діва"
"Холостяк" Добринін вперше показав будинок на березі океану, в якому живе з сином і Квітковою: "Майже в джунглях"
Чоловіка відомої української співачки підозрюють у серйозному злочині: "Загрожує до 12 років в'язниці"
"Мастер Шеф. Битва сезонів", у мережі назвали головних улюбленців: "Нехай переможе..."
Сім'я Огневич звернулася в поліцію через її переслідувача, з'ясувалася відповідь: "Ось коли вам завдадуть шкоди..."
Відзначимо, в липні 2021 року Даша Квіткова і Микита Боринін стали батьками, на світ з'явився їх первісток Лев.
Даша нещодавно зізналася, через 6 місяців після пологів, вона важить 60 кілограмів, тоді як до вагітності її вага становила 53-54 кілограми. Дружина Добриніна зазначає, що в новій вазі відчуває себе досить комфортно, але все одно хоче скинути ще як мінімум на 10 кілограмів.
Нагадаємо, екс-"Холостяк" Добринін заінтригував грою посеред джунглів: "назви свій..."
А ще Politeka повідомляла, дружина "Холостяка" Добриніна виклилилася на українців і хвалилася багатствами: "сидіть далі вдома, бійтеся"
Також Politeka писала, фігура дружини" Холостяка " Добриніна У відкритому купальнику викликала бурю емоцій в мережі