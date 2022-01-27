Як пише Politeka.net, 34-річний Микита Добринін влаштував своїй дружині Даші квітковій романтичний сюрприз у зв'язку з річницею пропозиції. Як все відбувалося дружина екс - » Холостяка " поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Микита мені нагадав про те, що нещодавно була річниця пропозиції на Балі. Тому він з'їздив на ринок, купив нам мореподуктов. Там при нас зараз готуватимуть вечерю. Ми сидимо з видом на океан", - розповіла Даша Квіткова.

"Вирішив сьогодні здивувати свою красуню і влаштувати їй вечерю на березі з морепродуктами», - додав Микита Добринін.

Відзначимо, в липні 2021 року Даша Квіткова і Микита Боринін стали батьками, на світ з'явився їх первісток Лев.

Даша нещодавно зізналася, через 6 місяців після пологів, вона важить 60 кілограмів, тоді як до вагітності її вага становила 53-54 кілограми. Дружина Добриніна зазначає, що в новій вазі відчуває себе досить комфортно, але все одно хоче скинути ще як мінімум на 10 кілограмів.

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