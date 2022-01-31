Підписники Макса Чмерковського тут же кинулися коментувати фото - шанувальники вважають, що хлопчик і син дуже схожі.

Як повідомляє Politeka.net, відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський і його американська дружина Пета Маргатройд щасливі батьки маленького Шай Олександра. Батько намагається проводити з хлопчиком весь свій вільний час.

Максим Чмерковський став частіше публікувати фото з підрослим синочком, якому вже виповнилося п'ять років. Цього разу хореограф вирішив зняти на відео, як проводить вихідні зі своїм синочком.

На опублікованих кадрах видно, що Максим Чмерковський поїхав з Шаєм Олександром в затишне містечко за містом. Тато і син провели вихідні біля океану. Хореограф зі своєю дитиною рибачили. Гордий батько встиг показати перші результати сина і похвалився, як хлопчик виловив рибу.

Макс запропонував хлопчикові випустити рибку, але той відмовився. Схоже він вирішив забрати її в якості свого улюбленця. У підписі Макс написав: "Так пишаюся ним".

Користувачі мережі відразу ж почали коментувати відео Максима Чмерковського, багато з них хвалили хлопчика і відзначали, як схожий син на батька: "Перша рибка хлопчика!! Який особливий момент та день для нього!", "Він такий гарний хлопчик, яке щастя бути поруч з такою прекрасною душею", "О, тримаю парі, ти так пишаєшся ним!!!! Цей милий хлопчик - чудова комбінація Вас, Макса і Пети".

Нагадаємо, що Чмерковський з "Танців з зірками" показав, як підріс його син.

Як повідомляла Politeka, Чмерковський з "Танців з зірками" засвітив, чим займається в Майамі.

Також Politeka писала, що Чмерковський з "Танців з зірками" з'явився в компанії красуні, і це далеко не дружина.