Макс Чмерковський - україно-американський чемпіон світу з латинських танців і хореограф, пише Politeka.net. Артист народився в Одесі, а в 14 років разом з батьками й братом іммігрував до США.

Зараз хореографу належать чотири танцювальні студії в районі Нью-Йорка, також він знімається в різних телепроєктах і серіалах.

макс Чмерковський, скрін

У своєму Instagram Макс Чмерковський розповідає цікаві деталі життя. В одному з нових постів артист розповів, що побував на виступі популярної співачки Арум Рей в одному із закладів на Бродвеї.

На фото хореограф тримав келих з вином, роблячи селфі з артисткою.

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"Це Арум Рей.
Вона моя подруга, і вона просто неймовірна.

Ви повинні знати її й чути, як вона робить свою справу☺️", - підписав фото Макс Чмерковський.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"☄️супер"," ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Макс Чмерковський вже приблизно 10 років будує стосунки з танцівницею Петою Маргатройд, з якою вони виховують сина.

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