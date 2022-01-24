Екс-герой українського "Холостяка" і колишній суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський з'явився в компанії популярної співачки в одному із закладів на Бродвеї.

Макс Чмерковський - україно-американський чемпіон світу з латинських танців і хореограф, пише Politeka.net. Артист народився в Одесі, а в 14 років разом з батьками й братом іммігрував до США.

Зараз хореографу належать чотири танцювальні студії в районі Нью-Йорка, також він знімається в різних телепроєктах і серіалах.

У своєму Instagram Макс Чмерковський розповідає цікаві деталі життя. В одному з нових постів артист розповів, що побував на виступі популярної співачки Арум Рей в одному із закладів на Бродвеї.

На фото хореограф тримав келих з вином, роблячи селфі з артисткою.

"Це Арум Рей.

Вона моя подруга, і вона просто неймовірна.

Ви повинні знати її й чути, як вона робить свою справу☺️", - підписав фото Макс Чмерковський.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"☄️супер"," ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Макс Чмерковський вже приблизно 10 років будує стосунки з танцівницею Петою Маргатройд, з якою вони виховують сина.

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