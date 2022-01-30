Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський, який відправився в США, показав, як проводить час зі своїми єдиним сином.

Як повідомляє Politeka.net, суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський і його американська дружина Пета Маргатройд виховують п'ятирічного Шай Олександра. Щасливий батько любить ділитися успіхами сина і показувати своє маленьке диво.

Кілька годин тому він опублікував у своєму блозі Instagram кадри з атмосферної сімейної фотосесії, на якій показав, як виріс його син.

Схоже вони вирішили урізноманітнити свої вихідні і провести час за улюбленим заняттям. Озброївшись вудками тато і син пішли на риболовлю. Макс Чмерковський і Шай Олександр позували на тлі мальовничої природи: море, гори і пляж. Обидва були одягнені в худі: Макс в бірюзове, а його син в синю влетку.

Тато з сином ніжно обіймали один одного. При цьому Максим Чмерковський зізнався, що вдячний за кожен день, який може провести з сином.

Фолловери не залишилися байдужими і засипали сімейство теплими коментарями під публікацією. Багато хто помітив, як син схожий зовні на свого тата: "Такий чудовий тато! Воно того варте. Красива фотографія!", "Неймовірно, який він вже великий ", "Просто копія тата. Це як дивитися на молодшу версію Макса", "Такий гарний хлопчик! Виглядає, як ви", "Одне обличчя".

Нагадаємо, що суддя "Танців з зірками" Чмерковський розчулив кадром зі своїм сином.

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