Екс-герой українського "Холостяка" і колишній суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський блиснув новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

Українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Екс-герой українського "Холостяка" показав, чим займається в Малібу. На нових фото Макс Чмерковський був зображений з дошкою для серфінгу, правда, не в момент катання. Тому деяким фоловерам танцюриста таких кадрів виявилося недостатньо.

"Нам потрібні докази«,» Покажи фото в дії", - писали в коментарях.

У той же час інші були раді побачити нові знімки від улюбленого артиста.

"Дуже круто«,» найкращий Холостяк", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, ще під час своєї участі в шоу " Холостяк» Макс Чмерковський запрошував дівчат покататися на серфі на побаченнях.

Як відомо, стосунки з переможницею романтичного реаліті Макс Чмерковський побудувати не зумів. Через кілька років він все ж знайшов свою любов-професійну латиноамериканську танцівницю Пету Маргатройд.

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