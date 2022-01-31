Подписчики Макса Чмерковского тут же ринулись комментировать фото - поклонники посчитали, что мальчик и сын очень похожи.

Как сообщает Politeka.net, известный хореограф и судья "Танців з зірками" Максим Чмерковский и его американская жена Пета Маргатройд счастливые родители маленького Шай Александра. Отец пытается проводить с мальчиком все свое свободное время.

Максим Чмерковский стал чаще публиковать фото с подросшим сыночком, которому уже исполнилось пять лет. На этот раз хореограф решил заснять на видео, как проводит выходные со своим сыночком.

На опубликованных кадрах видно, что Максим Чмерковский поехал с Шаем Александром в уютное местечко за городом. Папа и сын провели выходные возле океана. Хореограф со своим ребенком ловил рыбу. Гордый отец успел показать первые результаты сына и похвастался, как мальчик выловил рыбу.

Макс предложил мальчику выпустить рыбку, но тот отказался. Похоже он решил забрать ее в качестве своего любимца. В подписи Макс написал: "Так горжусь им".

Пользователи сети сразу же начали комментировать видео Максима Чмерковского, многие из них хвалили мальчика и отмечали, как похож сын на отца: "Первая рыбка мальчика!! Какой особенный момент и день для него!", "Он такой красивый мальчик, какое счастье быть рядом с такой прекрасной душой", "О, держу пари, ты так гордишься им!!!! Этот милый мальчик - отличная комбинация вас, Макса и Петы".

Напомним, что Чмерковский из "Танців з зірками" показал, как подрос его сын.

Как сообщала Politeka, Чмерковский из "Танців з зірками" засветил, чем занимается в Майами.

Также Politeka писала, что Чмерковский из "Танців з зірками" появился в компании красотки, и это далеко не жена.