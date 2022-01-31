Лідія Таран іноді показує членів своєї сім'ї - кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явилася нова серія кадрів.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лідія Таран і її 14-річна дочка Василина зняли миле відео. І якщо зіркова мама нітрохи не змінилася, то дівчинка помітно підросла і покрасивішала.

Горда мама показала, як прийшла з роботи і отримала порцію обіймів від своєї доньки. Але обійми швидко переросли в імпровізований перфоманс з танцями.

Одягнені були Лідія Таран і Василиса в наряди в стилі кежуал, в яких виглядали красиво. Дівчинка зустрічала маму в домашньому костюмі: широких брюках і світшоті з яскравим принтом. Сама Лідія приміряла штани палаццо і яскравий помаранчевий светр.

Варто відзначити, що Лідія Таран народила Василину в 2007 році від Андрія Доманського, з яким жила в цивільному шлюбі до 2010 року.

Користувачі Мережі не могли стримати свого захоплення і писали хвалебні коментарі під відео телеведучої. Багато з них відмічали настільки мама з донькою красиві і милі: "Ви такі кльові", "Симпатюлі", "Як сестри близнюки", "Дівчатка-подружки, занадто милі".

Нагадаємо, що зірка 1+1 Лідія Таран нарвалася на жорстку критику, козирнувши нарядами.

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