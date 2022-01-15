44-річна Лідія Таран опублікувала в своєму Instagram кадри з аеропорту в Борисполі з купою валіз і сумок, передає Politeka.net. На знімках постала сама ведуча та її подорослішала донька - обидві явно схвильовані майбутньою поїздкою.
"На великій повітряній кулі... але не в літо летимо, як нормальні люди, а в зиму ⛷ 🎿 😀 Чому знову не на пляж?😜", - сама собі дивується Таран.
У "сторіз" ведуча "1+1" знову задалася тим же питанням. Цього разу вона запропонувала відповісти доньці.
"Щороку, коли ми пакуємо лижі, черевики і 5 валіз, і ледве втягуємо це в аеропорт, я питаю знову і знову - чому не на пляж?", - запитала Лідія.
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"На лижах більше шансу травмуватися і це завжди цікавіше", - знайшлася, що відповісти Василина.
"А травмуватися - це завжди цікавіше, я з тобою, погоджуся, котику", - підсумувала ведуча.
Публіка обговорює кадри:
"Яка Вася красуня! 😍 Мама взагалі без коментарів - прекрасна! Гарного відпочинку, яскравих вражень і побільше фоток😉"
"Гарної лижні!))"
"Молодці! Так треба! Побачити літо в іншій половині півкулі! Сподіваюся, це буде Австралія?"
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