Українська телеведуча Лідія Таран, яка побудувала кар'єру на телеканалі "1+1", зібралася у відпустку разом із 14-річною донькою Василиною.

44-річна Лідія Таран опублікувала в своєму Instagram кадри з аеропорту в Борисполі з купою валіз і сумок, передає Politeka.net. На знімках постала сама ведуча та її подорослішала донька - обидві явно схвильовані майбутньою поїздкою.

"На великій повітряній кулі... але не в літо летимо, як нормальні люди, а в зиму ⛷ 🎿 😀 Чому знову не на пляж?😜", - сама собі дивується Таран.

У "сторіз" ведуча "1+1" знову задалася тим же питанням. Цього разу вона запропонувала відповісти доньці.

"Щороку, коли ми пакуємо лижі, черевики і 5 валіз, і ледве втягуємо це в аеропорт, я питаю знову і знову - чому не на пляж?", - запитала Лідія.

"На лижах більше шансу травмуватися і це завжди цікавіше", - знайшлася, що відповісти Василина.

"А травмуватися - це завжди цікавіше, я з тобою, погоджуся, котику", - підсумувала ведуча.

Публіка обговорює кадри:

"Яка Вася красуня! 😍 Мама взагалі без коментарів - прекрасна! Гарного відпочинку, яскравих вражень і побільше фоток😉"

"Гарної лижні!))"

"Молодці! Так треба! Побачити літо в іншій половині півкулі! Сподіваюся, це буде Австралія?"

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