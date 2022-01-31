Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лидия Таран и ее 14-летняя дочь Василина сняли милое видео. И если звездная мама ничуть не изменилась, то девочка заметно подросла и похорошела.
Гордая мама показала, как пришла с роботы и получила порцию объятий от своей дочери. Но объятия быстро переросли в импровизированный перфоманс с танцами.
Одеты были Лидия Таран и Василиса в наряды в стиле кэжуал, в которых выглядели красиво. Девочка встречала маму в домашнем костюме: широких брюках и свитшоте с ярким принтом. Сама Лидия примеряла штаны палаццо и яркий оранжевый свитер.
Стоит отметить, что Лидия Таран родила Василину в 2007 году от Андрея Доманского, с которым жила в гражданском браке до 2010 года.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Украину всколыхнула расправа над семьей, тела супругов найдены в машине: первые детали и фото
Участница "Мастер Шеф. Битва сезонов" поразила Хименеса-Браво в первом же конкурсе: "Вау, хочу обратиться ко всем..."
Кухар, Dzidzio, Никитюк и другие загляделись на Полякову в ультракоротком наряде: "Ну как же можно так…"
"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске
Пользователи сети не могли сдержать своего восхищения и писали хвалебные комментарии под видео телеведущей. Многие из них отмечали настолько мама с дочерью красивые и милые: "Вы такие клевые", "Симпатюли", "Как сестры близнецы", "Девочки-подружки, слишком милые и обаятельные".
Напомним, что звезда 1+1 Лидия Таран нарвалась на жесткую критику, козырнув нарядами.
Как сообщала Politeka, звезда 1+1 Лидия Таран улетела из Украины и раскрыла свой неожиданный "диагноз".
Также Politeka писала, что дочь-подросток звезды 1+1 Таран насмешила выходкой в аэропорту.