Лидия Таран иногда показывает членов своей семьи - несколько часов назад на ее странице в Instagram появилась новая серия кадров.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лидия Таран и ее 14-летняя дочь Василина сняли милое видео. И если звездная мама ничуть не изменилась, то девочка заметно подросла и похорошела.

Гордая мама показала, как пришла с роботы и получила порцию объятий от своей дочери. Но объятия быстро переросли в импровизированный перфоманс с танцами.

Одеты были Лидия Таран и Василиса в наряды в стиле кэжуал, в которых выглядели красиво. Девочка встречала маму в домашнем костюме: широких брюках и свитшоте с ярким принтом. Сама Лидия примеряла штаны палаццо и яркий оранжевый свитер.

Стоит отметить, что Лидия Таран родила Василину в 2007 году от Андрея Доманского, с которым жила в гражданском браке до 2010 года.

Пользователи сети не могли сдержать своего восхищения и писали хвалебные комментарии под видео телеведущей. Многие из них отмечали настолько мама с дочерью красивые и милые: "Вы такие клевые", "Симпатюли", "Как сестры близнецы", "Девочки-подружки, слишком милые и обаятельные".

Напомним, что звезда 1+1 Лидия Таран нарвалась на жесткую критику, козырнув нарядами.

Как сообщала Politeka, звезда 1+1 Лидия Таран улетела из Украины и раскрыла свой неожиданный "диагноз".

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