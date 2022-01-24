Відома телеведуча, зірка "1+1" і ТСН Лідія Таран покрасувалася в ефектних нарядах, але нарвалася на жорстку критику телеглядачів.

Як передає Politeka.net, в Instagram телеканалу опублікували два яскравих образи Лідії Таран. На одному фото вона позувала в красивому блакитному платті, а на другому – в костюмі з білих штанів і рожевої блузи. Білі локони ідеально гармоніювали з кольором нарядів.

"Битва образів Лідії Таран @lidiyataran. Пиши в коментарях, який ефірний наряд ведучої тобі подобається більше?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях телеведучій залишили багато компліментів, але слів з критикою образів було також чимало. Шанувальники відзначили, що для ефірів зірку одягають не дуже вдало.

"Ніякий не подобається", "Ніяке, одягають жахливо", «Обидва гарні, перший романтичний, другий впевнений", "Та практично всі образи жах!", "Не дуже вдалі обидва варіанти", "Білий атлас - це жах", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лідія Таран розповіла, за що її критикують найчастіше: "Не ганьбитеся! Це вас спотворює".

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