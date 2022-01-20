Відома українська ведуча і зірка телеканалу "1+1" Лідія Таран полетіла з України і поділилася подробицями свого активного відпочинку за кордоном.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася в Instagram новим постом. Як з'ясувалося, Таран вирушила кататися на лижах в гори. Зараз ведуча знаходиться на гірськолижному курорті Лез-Арк в Бур-Сен-Моріс.

Таран зізналася, що добиратися до місця відпочинку довелося довго, але їй це тільки сподобалося.

"Діагноз - я людина дороги! Літак, потім автобус, потім поїзд, потім ще фунікулер, і ми живемо високо в горах, майже в небі і над хмарами. Щоб дістатися до наших апартаментів, потрібно скористатися 3! ліфт, щоб купити їжі - знову фунікулер до цивілізації. І знаєте що - це мене не стомлює, а навпаки", - зізнатися Таран.

Ведуча зазначила, що "зловила хвилю" і, судячи з усього, її відпочинок вдався.

Таран поділилася серією фото, на яких вона була відображена спочатку в дорозі, а потім вже на місці відпочинку. Таран впевнено стояла на лижах в повній екіпіровці на тлі засніжених гір і виглядала дуже щасливою.

Нагадаємо, зірка 1+1 Лідія Таран постала в новому образі після хвилі жорсткої критики.

Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Лідія Таран розповіла про критику, з якою часто стикається.

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