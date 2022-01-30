Джамала в шортах і топі похвалилася кадрами екзотичного відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита співачка Джамала зараз відпочиває на Шрі-Ланці, куди вирушила сама, без чоловіка і дітей. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася новими кадрами.

"Не стримуй подих своїх мрій. Ти на хвилину очі закрий», - написала вона в пості рядок своєї пісні.

На фото засмагла Джамала позувала в чорних шортах і лагідному жовтому ТОПі на тлі екзотичної природи. Наряд дозволив розглянути рельєфний живіт артистки.

«Що за студенточка на фото», - прокоментував фото український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна, який брав участь у шоу «Танці з зірками» одночасно зі співачкою.

Захоплюються кадрами і інші користувачі Мережі.

"Оооо, Шрі-Ланка😍 Рай на землі", "красива", "вам личить ця екзотична природа", "дуже красиво", "Краса", "Вау", - пишуть в коментарях.

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