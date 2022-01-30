Как сообщает Politeka.net, знаменитая певица Джамала сейчас отдыхает на Шри-Ланке, куда отправилась сама, без мужа и детей. На своей странице в Инстаграм артистка поделилась новыми кадрами.
«Не стримуй подих своїх мрій. Ти на хвилину очі закрий», - написала она в посте строки своей песни.
На фото загорелая Джамала позировала в черных шортах и кротком желтом топе на фоне экзотической природы. Наряд позволил рассмотреть рельефный живот артистки.
«Что за студенточка на фото», - прокомментировал фото украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна, который участвовал в шоу «Танці з зірками» одновременно с певицей.
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Восхищаются кадрами и другие пользователи Сети.
«Оооо, Шри-Ланка😍 Рай на земле», «Красивая», «Вам идет эта экзотическая природа», «Очень красиво», «Красота», «Вау», - пишут в комментарих.
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