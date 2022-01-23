Певица Джамала, которая отправилась на отдых с мужем и детьми, показала стильный образ, надев мини-платье.

Как пишет Politeka.net, Джамала является успешной украинской певицей и победительницей на шоу "Евровидение". Артистка недавно взяла детей и мужа, отправившись на отдых в египетскую Хургаду, где побережье Красного моря. Джамала решила показать, как проводит время в отпуске, поделившись снимками в сторис Инстаграм.

На первом фото Джамала позировала в эффектном мини-платье, находясь прямо возле бассейна. Звезда закрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь отдыхом.

На следующем сторис Джамала показала, как дети с отцом купаются в бассейне. Звезда обвела всех сердечком на видео.

А на еще одном фото показала, как сыночек играет возле моря.

"Человеческий детеныш", - написала Джамала.

А на еще одном фото певица показала свой стол с чашкой напитка.

"Так не хочется, чтобы это все заканчивалось...", - написала звезда.

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