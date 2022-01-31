Як пише Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова є популярною танцівницею і хореографом, яка не брала участі в останньому сезоні і оскандалилася через свої висловлювання з приводу інших учасників. Причому зараз вона продовжує вести активно соціальні мережі і розповідати про своє життя.

Звичайне Ілона не розповідає про свою сім'ю, але іноді показує те, як проводить час з дітьми і чим займається у вільний час. Довгий час Ілона була відсутня вдома, так як полетіла до Грузії на зйомки танцювального шоу.

Через зараження вірусом їй також довелося посидіти на карантині, тому тепер танцівниця всі вільні хвилини присвячує дітям, щоб нічого не упустити. Як можна помітити дитина Гвоздьовий теж вже захоплюється танцями:

"Коли танці в крові" - пише під кадрами Ілона.

Раньше Гвоздьова показала, як сама встала за плиту. Днями Гвоздьова хвалилася розкішною вечерею, яку приготував її чоловік. Зірка навіть поділилася рецептом смачних курячих крилець по-тайськи. Цього разу танцівниця зазначила, що прийшла її черга готувати. Вона вирішила показати шанувальникам, як вона готує, щоб ті не вважали її недоречною.

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