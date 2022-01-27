Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева уже несколько дней публикует радостные сторис из дома. Как известно, артистка долгое время работала в Грузии на танцевальном шоу, после чего не могла вовремя вернуться домой из-за болезни. После возвращения в Украину звезда наслаждается обществом своих детей и родных.
На свежих кадрах она показала роскошный ужин, который приготовил ее муж. На столе красовалась запеченная в соусе курица.
«Папа приготовил очередную вкусняшку. Ждите рецепт. Знак качества лично принимал главный эксперт – Рия», - подписала фото звезда.
Стоит отметить, что дочка Гвоздевой с удовольствием уминала приготовленное блюдо и показывала, что в восторге от ужина.
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«Папа старался, молодец. Вкусняшку нам такую приготовил», - похвалила любимого танцовщица.
Напомним, что Гвоздева впечатлила видом в приспущенном платье: «Восхищаюсь вами!».
Как сообщала Politeka, Гвоздева после работы в Грузии заговорила об украинском менталитете: "Наш народ как всегда…".
Также Politeka писала, что Гвоздева растрогала кадрами с детьми после возвращения в Украину: «Вся семья в сборе».