Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева пожаловалась на дистанционное обучение детей, которое ввели на днях.

Илона Гвоздева - мама двоих детей: дочки Валерии, и маленького сыночка Доминика, передает Politeka.net. Девочка пошла в первый класс и столкнулась с трудностями обучения из-за пандемии коронавируса.

Об этом Илона Гвоздева сообщила в своем сторис Инстаграм. По словам хореографа, на днях ребенка перевели на дистанционное обучение, чему она не довольна.

"Дистанционное обучение - это, конечно, что-то. Нам сейчас предлагают заходить в систему, онлайн-уроки... Я, конечно, извиняюсь, но для первого класса есть такие задания, которые и я с первого раза... Надо вникнуть, чтобы его сделать. Я не понимаю, как мой ребенок самостоятельно у компьютера будет выполнять эти задания. Тут, как бы, или работу надо бросать, чтоб с ребенком заниматься, или ребенка брать с собой на работу. Просто жесть какая-то", - пожаловалась звезда, добавив, что при этом налоги все повышаются.

"Налоги растут, цены растут, новости лучше не смотреть. Как дальше жить в этой стране?", - поинтересовалась она.

Илона Гвоздева обратилась к подписчикам и попросила высказать свое мнение о "дистанционке". Многие хореографа поддержали.

"Жесть!", "Кошмар", "Неэффективно не для каких классов", "Уроки музыки дома это что-то", "Я тоже аж визжу, так мне не нравится, но такова наша реальность", - написали комментаторы.

По словам артистки, это только часть недовольных сообщений.

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