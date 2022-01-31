Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева является популярной танцовщицей и хореографом, которая не участвовала в последнем сезоне и оскандалилась из-за своих высказываний по поводу других участников. Причем сейчас она продолжает вести активно социальные сети и рассказывать о своей жизни.
Обычно Илона не рассказывает о своей семье, но иногда показывает то, как проводит время с детьми и чем занимается в свободное время. Долгое время Илона отсутствовала дома, так как улетела в Грузию на съемки танцевального шоу.
Из-за заражения вирусом ей также пришлось посидеть на карантине, поэтому теперь танцовщица все свободные минуты посвящает детям, чтобы ничего не упустить. Как можно заметить ребенок Гвоздевой тоже уже увлекается танцами:
«Когда танцы в крови» - пишет под кадрами Илона.
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Ранее Гвоздева показала, как сама встала за плиту. На днях Гвоздева хвасталась роскошным ужином, который приготовил ее муж. Звезда даже поделилась рецептом вкуснейших куриных крылышек по-тайски. В этот раз танцовщица отметила, что пришла ее очередь готовить. Она решила показать поклонникам, как она готовит, чтобы те не считали ее неумехой.
Напомним, Илона Гвоздева вышла из себя из-за удаленного обучения и налогов
А еще Politeka писала, что Гвоздева из «Танців з зірками» показала, как ее радует близкий человек после возвращения домой
Также Politeka сообщала, что Гвоздева после работы в Грузии пристыдила украинцев