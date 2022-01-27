Как передает Politeka.net, несколько месяцев назад Илона Гвоздева отправилась несколько недель назад в Грузию, чтобы принять участие в знаменитом танцевальном шоу. Поддержать артистку отправился и ее супруг.

Большую часть времени Гвоздева рассказывала в социальной сети, как сильно она хотела домой к детям и как скучала все это время. Причем артистка после рассказала в расстроенных чувствах, что заболела коронавирусом и ей пришлось остаться на время изоляции.

Сейчас она наконец-то вернулась домой, однако в этот раз пожаловалась на поведение людей в самолете.

«Посадка была мягкой, но наш народ, как всегда в своем репертуаре. Еще не успели сесть толком, весь салон начал вставать, открывать багаж и так далее. А ведь это далеко не безопасно, в процессе движения может нарушиться баланс. Стюардесса не раз предупредила людей и только когда начала менять тон милый на убедительный, люди сели по местам» - высказалась Гвоздева.

Ранее в Инстаграм артистка поделилась летними атмосферными фотографиями, на которых козырнула загорелой кожей и подкачанным телом. Гвоздева позировала в красивом белом платье с необычным вырезом на спине, которое она игриво приспустила.

«Какая красивая», «Какая же вы прикольная! Восхищаюсь вами!», «От этих фото можно подпитываться энергией долгими зимними днями-вечерами», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Гвоздева очаровала кадрами в отельном номере: "Просто красиво".

Как сообщала Politeka, Гвоздева не смогла сдержать смех из-за танцев мужа: "Шел 7-й день...".

Также Politeka писала, что Гвоздева засветила, как развлекается на карантине.