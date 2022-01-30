Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль приступила до своїх концертів з новими силами і тепер постійно показує в Instagram досить цікаві образи. Встигла Кароль з'явитися на різних заходах і засвітити свій новий стиль.

Тепер виконавиця почала більше показувати свою фігуру в нарядах з сіточкою, шкірою або просто в блискучих міні. Причому якщо раніше співачка носила тільки класичні костюми, то тепер не боїться експериментів.

І вперше за багато років змінила зачіску і злегка оновила тон волосся. На заході Твань вирішила трохи подуріти і станцювала перед камерами в чорному костюмі. Напівпрозорий корсет вдало доповнив її образ.

Ми також писали, не забуває Твань також займатися вдома, щоб підтримувати фігуру в оптимальній формі. Причому виконавиця перед днем народження розповіла, що почала займатися йогою давно, але зараз вже практикує також спеціальні вправи.

Твань хотіла простояти на дошках з цвяхами стільки хвилин, скільки їй років. Однак через недостатню практику артистка займається поступово і стоїть на спеціальних дошках по 15 хвилин з перервами.

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