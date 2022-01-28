Как передает Politeka.net, Тина Кароль прославилась как народная артистка Украины. У певицы множество поклонников и фан-страниц в разных социальных сетях. На этот раз на одной из фан-страничек Тины Кароль в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре артистка на стуле показала свою пластичность движений.
Стоит отметить, что певица легла на стул в сияющем боди бежевого цвета, который максимально показывает её идеальную фигуру.
Эта публикация собрала множество реакций в Инстаграм. Также под фото поклонники Тины Кароль оставили более 900 лайков.
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Напомним, недавно Тина Кароль засветилась на съемках проекта с Ольгой Сумской. Название шоу артистки не раскрывают. Ольга Сумская поделилась публикацией, где разместила данное фото, где артистки предстали в ярких нарядах и поздравила певицу с Днём Рождения.
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