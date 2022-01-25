Тина Кароль изначально должна была выступать на сцене под другим псевдонимом, однако из-за ошибки на одном из выступлений ее сценическое имя изменилось.

Этим и другими необычными фактами о певице в ее день рождения поделились на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

25 января Кароль исполнилось 37 лет. Впрочем, как выяснилось, последние 12 лет певица свой день рождения не празднует. Праздник потерял для нее свое значение, когда ее ныне покойный муж Евгений Огир заболел раком.

Среди других необычных фактов оказалась информация о сценическом имени певицы, которую при рождении назвали Татьяной Либерман.

«Планировала быть Тиной «Король», но на одном из конкурсов псевдоним прочитали неправильно. Даже в документах записана Тина Кароль», - говорится в посте.

Также поклонникам рассказали, что у Кароль есть диплом менеджера-логиста, ее голос имеет диапазон в три октавы, творчество певицы уже сейчас изучают в школах, а помимо своей карьеры она также занимается благотворительностью.

Пост сопровождался нарезкой ярких кадров с именинницей.

Напомним, Кароль на уникальном снимке показала себя до славы.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль после трагедии с мужем больше не празднует дни рождения.

Также Politeka писала, что Тина Кароль поразила внешностью до популярности, всплыли детские фото.